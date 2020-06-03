Минобразования Азербайджана получит 2 млн манатов для начала строительства школы в Тертерском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение на строительство новой школы в Тертерском районе.

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана выделяется первично 2 млн манатов на строительство нового здания общеобразовательной школы на 432 ученика в деревне Хорузлу Тертерского района.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Министерству экономики поручено в проекте госбюджета на 2021 год при распределении государственных капитальных вложений предусмотреть финансовые ресурсы, необходимые для завершения строительства здания средней школы.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде