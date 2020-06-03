Минобразования Азербайджана получит 2 млн манатов для начала строительства школы в Тертерском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение на строительство новой школы в Тертерском районе.
Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана выделяется первично 2 млн манатов на строительство нового здания общеобразовательной школы на 432 ученика в деревне Хорузлу Тертерского района.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.
Министерству экономики поручено в проекте госбюджета на 2021 год при распределении государственных капитальных вложений предусмотреть финансовые ресурсы, необходимые для завершения строительства здания средней школы.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
ЕС закрыл свои границы для авиакомпаний Армении из-за низких стандартов безопасности
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в мае снизилось на 5,5%
Июньская встреча ОПЕК+ под вопросом из-за разногласий относительно выполнения обязательств по сделке
Нефть перешла к снижению на информации о продлении нынешних сокращений ОПЕК+ лишь на месяц, Brent - $38,82 за баррель
Президент Алиев распорядился выделить около 1,5 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Тертерского района
Президент Азербайджана посещает Тертерский район
ИВ Сумгайыта получит 6 млн манатов на улучшение освещения в городе
Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло на 861 - до 45 116, умерших - на пять до 248
Трамп на этой неделе обсудит со своими советниками новый пакет стимулов объемом до $1 трлн
Пекин предостерегает Лондон от вмешательства в дела Гонконга
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2019 год, заверенный аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers
Совокупный капитал AccessBank-а превышает регулятивную норму
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог