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Наука и образование 03.06.2020 16:24

Минобразования Азербайджана получит 2 млн манатов для начала строительства школы в Тертерском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение на строительство новой школы в Тертерском районе.

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана выделяется первично 2 млн манатов на строительство нового здания общеобразовательной школы на 432 ученика в деревне Хорузлу Тертерского района.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Министерству экономики поручено в проекте госбюджета на 2021 год при распределении государственных капитальных вложений предусмотреть финансовые ресурсы, необходимые для завершения строительства здания средней школы.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛА, ТЕРТЕР


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