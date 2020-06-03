Израиль готовится к аннексии части Западного берега реки Иордан

Израильские силовые структуры приступают к практической подготовке операции по аннексии части Западного берега реки Иордан.
Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави созвал в среду совещание с участием главы общей службы безопасности Шин-Бет Надава Аргамана, высших армейских офицеров и представителей силовых ведомств для проработки различных сценариев развития ситуации в связи с предстоящей аннексией порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину, сообщила газета The Times of Israel.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что реализация плана по "распространению суверенитета" на часть Западного берега реки Иордан должна начаться 1 июля.
План подготовки силовиков к возможным последствиям данного шага получил название "Рассвет в горах". Рассматриваемые сценарии варьируются от одиночных атак и протестных акций до массовых беспорядков и полномасштабной интифады - восстания палестинцев против израильского правления, а также разрыв отношений между Израилем и Палестинской автономией. Не исключается и эскалация насилия в секторе Газа, пишет издание.
Между тем источники газеты отмечают, что США с большой долей вероятности не поддержат старт процесса аннексии 1 июля. Одобрение Соединенными Штатами зависит от завершения работы картографической комиссии США-Израиль, которая призвана согласовать конкретные границы аннексируемых территорий. По данным источников, на это могут уйти недели и даже месяцы.
Аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена представленным президентом США Дональдом Трампом 28 января планом ближневосточного урегулирования, получившим название "сделка века". Палестинцы и многие страны этот план осудили.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в прошлом месяце, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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