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Дальнее зарубежье 03.06.2020 20:31

Израиль готовится к аннексии части Западного берега реки Иордан

Израильские силовые структуры приступают к практической подготовке операции по аннексии части Западного берега реки Иордан.

Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави созвал в среду совещание с участием главы общей службы безопасности Шин-Бет Надава Аргамана, высших армейских офицеров и представителей силовых ведомств для проработки различных сценариев развития ситуации в связи с предстоящей аннексией порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину, сообщила газета The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что реализация плана по "распространению суверенитета" на часть Западного берега реки Иордан должна начаться 1 июля.

План подготовки силовиков к возможным последствиям данного шага получил название "Рассвет в горах". Рассматриваемые сценарии варьируются от одиночных атак и протестных акций до массовых беспорядков и полномасштабной интифады - восстания палестинцев против израильского правления, а также разрыв отношений между Израилем и Палестинской автономией. Не исключается и эскалация насилия в секторе Газа, пишет издание.

Между тем источники газеты отмечают, что США с большой долей вероятности не поддержат старт процесса аннексии 1 июля. Одобрение Соединенными Штатами зависит от завершения работы картографической комиссии США-Израиль, которая призвана согласовать конкретные границы аннексируемых территорий. По данным источников, на это могут уйти недели и даже месяцы.

Аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена представленным президентом США Дональдом Трампом 28 января планом ближневосточного урегулирования, получившим название "сделка века". Палестинцы и многие страны этот план осудили.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в прошлом месяце, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АННЕКСИЯ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]