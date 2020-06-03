ФРГ наблюдает за событиями в США после гибели Джорджа Флойда

ФРГ внимательно наблюдает за событиями в США после гибели Джорджа Флойда, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Смерть Джорджа Флойда потрясла в Германии и во всем мире многих, она потрясла и федеральное правительство. Это ужасная смерть, которой можно было избежать... мы внимательно следим за тем, что происходит в Америке", - сказал Зайберт.

По его словам, ФРГ наблюдает за событиями в США потому, что страны много лет имеют тесные связи, и их объединяют "ценности, убеждения, интересы".

"Поэтому мы надеемся, что насилие закончится и что много умных голосов, которые мирно выступают за мирное сосуществование и конец расизма, победят", - заключил Зайберт.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.