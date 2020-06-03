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Дальнее зарубежье 03.06.2020 21:01

ФРГ наблюдает за событиями в США после гибели Джорджа Флойда

ФРГ внимательно наблюдает за событиями в США после гибели Джорджа Флойда, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Смерть Джорджа Флойда потрясла в Германии и во всем мире многих, она потрясла и федеральное правительство. Это ужасная смерть, которой можно было избежать... мы внимательно следим за тем, что происходит в Америке", - сказал Зайберт.

По его словам, ФРГ наблюдает за событиями в США потому, что страны много лет имеют тесные связи, и их объединяют "ценности, убеждения, интересы".

"Поэтому мы надеемся, что насилие закончится и что много умных голосов, которые мирно выступают за мирное сосуществование и конец расизма, победят", - заключил Зайберт.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, США, СИТУАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]