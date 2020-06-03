Более 90 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Таджикистане, один пациент скончался

В Таджикистане за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 91 человека, общее число инфицированных достигло 4 тыс. 191, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 48 пациентов, 2 тыс. 347 (56%) больных выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля. По состоянию на вечер 2 июня, по сведениям Минздрава Таджикистана, в стране было зарегистрировано 4 тыс. 100 инфицированных Covid-19, сообщалось о 47 скончавшихся от последствий болезни и о 2 тыс. 217 выздоровевших.