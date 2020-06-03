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СНГ 03.06.2020 21:14

Более 90 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Таджикистане, один пациент скончался

В Таджикистане за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 91 человека, общее число инфицированных достигло 4 тыс. 191, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 48 пациентов, 2 тыс. 347 (56%) больных выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля. По состоянию на вечер 2 июня, по сведениям Минздрава Таджикистана, в стране было зарегистрировано 4 тыс. 100 инфицированных Covid-19, сообщалось о 47 скончавшихся от последствий болезни и о 2 тыс. 217 выздоровевших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]