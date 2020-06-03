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Дальнее зарубежье 03.06.2020 18:34

Приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает разумной свою идею пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в этом году.

"Речь идет не о том, сделал ли он что-то (для того, чтобы участвовать в саммите - ИФ), а о том, что приглашение - вопрос здравого смысла", - приводят слова Трампа американские журналисты, аккредитованные при Белом доме.

Трамп пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину... Поэтому я считаю, что в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении".

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, G7


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]