Приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает разумной свою идею пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в этом году.
"Речь идет не о том, сделал ли он что-то (для того, чтобы участвовать в саммите - ИФ), а о том, что приглашение - вопрос здравого смысла", - приводят слова Трампа американские журналисты, аккредитованные при Белом доме.
Трамп пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину... Поэтому я считаю, что в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении".
Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.
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