Глава Банка Англии советует банкам готовиться к отсутствию торгового соглашения с ЕС

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли рекомендовал главам британских банков начать необходимые приготовления на случай, если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение о торговых отношениях после Brexit, пишет Financial Times.

В еженедельном разговоре с руководителями коммерческих банков Бейли подчеркнул, что финансовая система Великобритании должна быть готова к сценарию отсутствия соглашения.

Переговоры о будущем отношений между ЕС и Великобританией застопорились из-за разногласий по таким вопросам, как вылов рыбы и принятие минимальных стандартов британского законодательства в области антимонопольного регулирования и защиты окружающей среды. Четвертый раунд переговоров в формате видеоконференции стартовал во вторник в преддверии саммита лидеров стран в конце июня.

Как заявили в Банке Англии, с середины марта, когда Бейли вступил в свою должность, основное внимание было приковано к вспышке коронавируса, однако обсуждались и другие важные для финансового сектора вопросы.

"Отсутствие соглашения по итогам переговоров Великобритании и ЕС о будущих торговых отношениях является одним из многих возможных исходов, к которым британские банки должны готовиться в ближайшие месяцы", - заявили в британском ЦБ.

Банк Англии в течение долгого времени стремился обеспечить готовность финансовой системы страны к выходу из ЕС. Озабоченность регулятора во многом удалось снять после публикации в октябре прошлого года оценки комитета по финансовой политике, согласно которой британские банки, брокеры и страховщики были устойчивы в случае наихудшего сценария выхода страны из ЕС без сделки.

В марте комитет оценил риски отсутствия соглашения по истечении переходного периода для финансового сектора. Ни один из перечисленных рисков не был признан высоким.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и договориться о своих будущих отношениях. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу, - это новое торговое соглашение.