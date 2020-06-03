РФ и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК+ на месяц, но если не будет 100%-го исполнения, она развалится - источник

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, оно может развалиться, заявил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По его словам, сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы в следующем месяце.

"Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится", - сказал он. "Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Он не уточнил, о каких странах конкретно идет речь, но ранее другой источник сообщал "Интерфаксу", что из-за Ирака и Нигерии ОПЕК исполнил свои обязательства лишь на 75%.

Из-за этого пока нет и договоренности о том, чтобы перенести заседание министров ОПЕК и ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня.