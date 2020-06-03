РФ и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК+ на месяц, но если не будет 100%-го исполнения, она развалится - источник

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, оно может развалиться, заявил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.
По его словам, сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы в следующем месяце.
"Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится", - сказал он. "Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".
Он не уточнил, о каких странах конкретно идет речь, но ранее другой источник сообщал "Интерфаксу", что из-за Ирака и Нигерии ОПЕК исполнил свои обязательства лишь на 75%.
Из-за этого пока нет и договоренности о том, чтобы перенести заседание министров ОПЕК и ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня.
Президент Алиев обвинил Совет Европы в азербайджанофобии
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Азербайджанские военные примут участие на параде Победы в Москве
Власти Азербайджана запретят выход граждан из дома по выходным
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,2 тыс., скончались – 76
Президент Азербайджана посещает Агдамский район
Президент Алиев распорядился выделить около 1,5 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Тертерского района
Главный эпидемиолог Швеции признает недостаточную эффективность действий властей против коронавируса
Более 90 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Таджикистане, один пациент скончался
ФРГ наблюдает за событиями в США после гибели Джорджа Флойда
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2019 год, заверенный аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers
Совокупный капитал AccessBank-а превышает регулятивную норму
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог