Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов в США, Brent - $39,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $39,19 за баррель, что на $0,38 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,15 (0,41%) - до $36,66 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов - на 9,935 млн баррелей.
Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), опубликованным накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.
Помимо этого, на настроения инвесторов в среду оказывает информация Bloomberg, согласно которой перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.
Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.
Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительной договоренности о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц.
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