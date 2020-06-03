Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,2 тыс., скончались – 76

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 325 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.
«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 325 человек, пять человек скончались. В тоже время 101 пациент вылечился и отпущены домой», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в среду.
По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6260 человек, 3665 – вылечились, 76 – скончались.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2519 человек. В реанимации находятся 96 человек", добавил он.
Б.Рустамбеков
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