Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,2 тыс., скончались – 76

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 325 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 325 человек, пять человек скончались. В тоже время 101 пациент вылечился и отпущены домой», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в среду.

По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6260 человек, 3665 – вылечились, 76 – скончались.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2519 человек. В реанимации находятся 96 человек", добавил он.

Б.Рустамбеков