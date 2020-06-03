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Здравоохранение 03.06.2020 19:50

Власти Азербайджана запретят выход граждан из дома по выходным

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) обратилось в оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана с предложением запретить выход граждан на улицы в выходные дни, заявил председатель ОУМТП Рамин Байрамлы.

«С учетом ежедневного роста числа заболевших мы обратились с предложением полностью запретить выходить граждан на улицу в выходные дни. Такое решение было принято в связи с тем, что в последнее время ежедневно число заболевших коронавирусной инфекцией составляет минимум 200 человек», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в среду.

По его словам, оперативный штаб удовлетворил обращение и сейчас идет процесс обсуждения деталей.

В тоже время Байрамлы сообщил, что планируется запрет на выход из дома граждан в субботу и воскресенье в Баку, Сумгайыте, Гяндже и в Абшеронском районе. «Срок ограничений может продлиться на месяц, а при ухудшении ситуации и на два месяца. Предполагается, что в выходные дни будет полностью приостановлена работа всех торговых объектов, общественного транспорта и запрещено использование личного транспорта», сказал Байрамлы.

«Выход из дома будет возможен только при неотложной необходимости посещения врача», подчеркнул Байрамлы.

Байрамлы также отметил, что после смягчения карантинного режима, оперативный штаб не ожидал такого резкого всплеска числа заражений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВЫХОДНЫЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]