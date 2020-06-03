Президент Алиев обвинил Совет Европы в азербайджанофобии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Совет Европы в азербайджанофобии.
«В Совете Европы процветают антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия и все обвинения в наш адрес исходят именно из азербайджанофобии», - сказал Алиев в среду на открытии Олимпийского комплекса в прифронтовом Тертерском районе.
Алиев еще раз подтвердил, что все документы, принятые Советом Европы по Азербайджану, являются «клочком бумаги».
Президент также обвинил Совет Европы в несправедливой позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. «В результате наших усилий, все международные организации выступали с заявлением об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны», - отметил он.
Алиев добавил, что ни одна влиятельная и солидная международная организация не признала так называемые «выборы», проведенные в Нагорном Карабахе. «Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Европарламент, Движение неприсоединения, Евросоюз – все они осудили эти выборы. Лишь Совет Европы промолчал. Почему? Это тоже известно. Так как одной из целей ПАСЕ является очернение Азербайджана, распространение вымыслов о нашей стране, принятие липовых докладов, поддержка Армении в карабахском конфликте, поддержка «пятой колонны» в Азербайджане. Поэтому Совет Европы и не подал голоса по этим выборам (в Нагорном Карабахе – ИФ). В таких условиях, о какой объективности и справедливости может идти речь», - подчеркнул президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что Совет Европы умалчивает о процессах, протекающих в других странах. «Полицейский произвол, применение силы против протестующих, убийства протестующих, массовые аресты, избиение журналистов, аресты, где все это происходит? В западных странах. Пусть раскроют глаза, увидят все это и пусть стесняются, что молчат. Почему? Потому что, они боятся сильных государств. Считают, что этот вопрос не имеет никакого отношения к защите прав человека», - добавил Алиев.
Б.Рустамбеков
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