Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9044 RUR   0.0248 GBR   2.1393 TRY   0.2527

Цена на нефть

02.06   $/bbl WTI 36.81 1.37 Brent 39.57 1.25

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 03.06.2020 21:22

Президент Алиев обвинил Совет Европы в азербайджанофобии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Совет Европы в азербайджанофобии.

«В Совете Европы процветают антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия и все обвинения в наш адрес исходят именно из азербайджанофобии», - сказал Алиев в среду на открытии Олимпийского комплекса в прифронтовом Тертерском районе.

Алиев еще раз подтвердил, что все документы, принятые Советом Европы по Азербайджану, являются «клочком бумаги».

Президент также обвинил Совет Европы в несправедливой позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. «В результате наших усилий, все международные организации выступали с заявлением об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны», - отметил он.

Алиев добавил, что ни одна влиятельная и солидная международная организация не признала так называемые «выборы», проведенные в Нагорном Карабахе. «Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Европарламент, Движение неприсоединения, Евросоюз – все они осудили эти выборы. Лишь Совет Европы промолчал. Почему? Это тоже известно. Так как одной из целей ПАСЕ является очернение Азербайджана, распространение вымыслов о нашей стране, принятие липовых докладов, поддержка Армении в карабахском конфликте, поддержка «пятой колонны» в Азербайджане. Поэтому Совет Европы и не подал голоса по этим выборам (в Нагорном Карабахе – ИФ). В таких условиях, о какой объективности и справедливости может идти речь», - подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Совет Европы умалчивает о процессах, протекающих в других странах. «Полицейский произвол, применение силы против протестующих, убийства протестующих, массовые аресты, избиение журналистов, аресты, где все это происходит? В западных странах. Пусть раскроют глаза, увидят все это и пусть стесняются, что молчат. Почему? Потому что, они боятся сильных государств. Считают, что этот вопрос не имеет никакого отношения к защите прав человека», - добавил Алиев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СЕ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Белоруссия готова потерпеть со вступлением в Совет Европы - Лукашенко Генсек СЕ поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана Президент Алиев назвал приоритеты председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы Президент Алиев обсудил перспективы сотрудничества Азербайджана с европейскими структурами Президент Алиев обсудил с главой Конгресса местных и региональных властей Совета Европы перспективы сотрудничества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]