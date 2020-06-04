Двое депутатов устроили акцию протеста в заксобрании Гонконга

Двое оппозиционных депутатов в память о событиях 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь в четверг помешали обсуждениям в законодательном собрании Гонконга законопроекта об уважении к гимну КНР, сообщили западные СМИ.
Депутаты разбрызгали в помещении дурно пахнущую жидкость прежде, чем их задержала охрана. Затем на место событий прибыли пожарные и полицейские.
"От кровожадного государства всегда несет смрадом. То, что мы сделали сегодня, это напоминание миру, что мы никогда не простим Коммунистическую партию Китая за убийства собственных граждан 31 год назад", - заявил один из депутатов Эдди Чу до того, как его и второго участника акции вывели из помещения.
Голосование по законопроекту о гимне ожидается позднее в четверг. Закон предусматривает наказание за оскорбление гимна в виде до трех лет лишения свободы и/или штрафа в размере $6 450.
Мероприятия в память о событиях на пекинской площади Тяньаньмэнь ранее впервые за три десятилетия были запрещены в Гонконге.
Об этом стало известно после того, как в мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге". В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.
Церемония в память о событиях на пекинской площади Тяньаньмэнь обычно проходит ежегодно 4 июня в гонконгском Виктория-парке с участием десятков тысяч человек.
В 1989 году китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов, которые начали выступления в апреле. Площадь Тяньаньмэнь была избрана центром выступлений, на ней были разбит лагерь из палаток, сооружений из картонных ящиков и других подручных средств, в нем обитали объявившие голодовку участники протестов против властей. Жизнь Пекина была полностью парализована.
После ввода войск палаточный лагерь на Тяньаньмэне был ликвидирован, тех участников акции протеста, которым в результате голодовки потребовалась медпомощь, увезли в лечебные учреждения. Число убитых и раненых остается неясным.
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