В ЕС обсуждают введение санкций в отношении подозреваемых в кибератаке на Бундестаг российских хакеров

Европейский союз готовится ввести санкции в отношении группы российских хакеров, которая, по утверждениям правительства ФРГ, ответственна за кибератаку на Бундестаг в 2015 году, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

По данным источников, накануне европейские дипломаты собрались в Брюсселе, чтобы обсудить взлом серверов Бундестага и введение санкций в отношении иностранных граждан и организаций, занимающихся хакерскими атаками.

Эксперты считают, что предложение Германии расширить масштаб действия режима санкций может убедить другие страны ЕС перейти к действиям.

По словам эксперта института Европейского союза по изучению вопросов безопасности Патрика Павлака, страны "могут захотеть использовать такую возможность для того, чтобы показать, что подобные атаки на любое государство ЕС достаточно значительны для того, чтобы заслужить санкции".

"Это будет ясным сигналом другим, что нужно держаться подальше от наших политических институтов", - добавил Павлак.

Как сообщает Politico, переговоры о применении новых санкций в отношении российской хакерской организации начались несколько месяцев назад, однако, по данным трех дипломатов, вовлеченных в переговоры, процесс прервался из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ожидается, что переговоры займут недели, поскольку одна группа дипломатов решает политическую сторону вопроса, а другая работает над составлением юридических текстов с дипломатической службой ЕС.

Отмечается, что санкции могут быть введены позднее в этом году.

Издание сообщает, что пока неясно, коснуться ли предположительные санкции только той группы, которая обвиняется во взломе сервера Бундестага, или же дипломаты согласуют пакет санкций в отношении более крупных организаций, таких как хакерская группировка Fancy Bear.

Так называемый режим киберсанкций ЕС подразумевает в частности запрет на въезд в страны союза и замораживание активов. Решение о введение таких ограничений в отношении лиц, причастных к кибератаке на Бундестаг, требует единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.

В конце мая представитель МИД Германии сообщила, что Берлин обратится к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаку на Бундестаг в мае 2015 года, в том числе в отношении россиянина Дмитрия Бадина.

Как сообщала газета Sueddeutsche Zeitung, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

13 мая Меркель, отвечая на вопросы в Бундестаге, заявила, что ситуация вокруг подозреваемого Бадина ее нервирует, потому что она старается улучшить отношения с РФ.

Бадина ищет не только Германия, но и ФБР - в США его разыскивают из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году. Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог на выборах президенту Дональду Трампу посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон, сообщала ранее Sueddeutsche Zeitung