Москва и Анкара имеют схожие задачи в Ливии - посол РФ

У России и Турции схожие цели и задачи в Ливии, и имеется основа для совместной работы над ливийским урегулированием, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Если посмотреть внимательно, то окажется, что наши цели и те задачи, которые мы формулируем на текущем этапе, они достаточно схожи с теми целями и задачами, которые ставит перед собой и Турция", - приводятся высказывания Ерхова на сайте российской дипмиссии в Турции.
Он напомнил, что "и Россия и Турция выступают за скорейшее прекращение боевых действий на всей территории Ливии, а также за немедленное возобновление международного мирного переговорного процесса между участниками ливийского конфликта под международной эгидой, в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией ООН, которая одобрила берлинский документ".
"Думается это неплохая основа для того, чтобы наши страны работали вместе над ливийским урегулированием", - подчеркнул дипломат.
Кроме того, комментируя заявления США о переброске в Ливию российских боевых самолетов, Ерхов переадресовал этот вопрос американской стороне: "Вы их спросите: где сейчас эти самолёты, что они делают, какие у них есть реальные доказательства того, что это действительно самолёты российские?"
"Потому что, если обычно верить той самой "фейковой" пропаганде, то российские самолеты занимаются обычно тем, что бомбят госпитали, бомбят школы, другие социально важные объекты. Сейчас я что-то такого не видел. Спросите американцев", - подчеркнул он.
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