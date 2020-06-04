Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9066 RUR   0.0248 GBR   2.1321 TRY   0.2519

Цена на нефть

03.06   $/bbl WTI 37.29 0.48 Brent 39.79 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.06.2020 16:43

Анкара сама решает вопрос об использовании полученных С-400 - посол РФ

Турция вправе сама принимать решение, ставить или нет на боевое дежурство российские системы ПВО С-400, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Решение о постановке того или иного оружия на боевое дежурство - это суверенное решение владельца этого оружия", - приводятся высказывания посла РФ на сайте дипмисии.

Он отметил, что "Турция приняла суверенное решение о том, что ей нужно закупить этот вид вооружения в Российской Федерации".

"Хорошо, мы уважаем такое решение. Мы продали Турции то, что хотела купить у нас Турция. Теперь владельцем этих систем является Турция. И она будет принимать соответствующее решение", - подчеркнул Ерхов.

Дипломат сравнил ситуацию с активацией турецкой стороной систем С-400 с покупкой автомобиля и решением о его дальнейшей эксплуатации.

"Я автомобильный дилер. Вы ко мне приходите, хотите купить у меня автомобиль. Хорошо. Мы заключаем соглашение, вы платите деньги, я даю вам автомобиль и вручаю ключи. Автомобиль ваш. Вы можете поехать на нем на пляж, можете возить на нем картофель. Если хотите, вы можете приварить сверху пулемет и участвовать в боевых действиях. Но в конце концов и в гараж вы его поставить тоже можете. Это ваше решение", - сказал Ерхов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С/400, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Похожие новости


Заказы Анкары на технику РФ составляют около $1 млрд - ФСВТС Турция рассчитывает начать прием российских туристов с 15 июля Турция готова подключиться к разработке вакцины от COVID-19 вместе с Россией Турция готовится возобновить международное авиасообщение с 12 июня Россия решительно осуждает теракт в сирийском Африне Турция не отказывается от контракта с Россией по С-400, но хочет купить и Patriot у США - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]