150 тыс. моряков по всему миру застряли на кораблях из-за карантинных мер

Примерно 150 тыс. моряков оказались заблокированы на своих кораблях из-за ограничительных мер, введенных правительствами различных государств из-за коронавируса, и нуждаются в смене экипажей, сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на данные Международной палаты судоходства.
Кроме этого, еще 150 тыс. человек остаются на берегу и не могут отправиться в плавание.
"В определенном смысле, это была целая позабытая армия людей", - заявил генсек палаты Гай Платтен, отметив, что людей нельзя все время держать в неопределенном положении.
"Они - вне поле зрения, о них не помнят, а они все еще абсолютно необходимы для перевозок топлива, продовольствия, медикаментов и прочих важнейших товаров для мировой торговли", - добавил он.
В свою очередь генсек Международной федерации транспортных рабочих Стив Коттон также указал, что без моряков и морских грузоперевозок бороться с коронавирусом будет непросто.
"Вы не можете ожидать доставки средств персональной защиты, лекарств и всех вещей, которые вам нужны для реагирования на COVID-19, и снабжать (ими - ИФ) города и страны, находящиеся в изоляции, если вы не будете перевозить грузы на судах", - пояснил он.
AP напоминает, что 80% объема международной торговли приходится на морские грузоперевозки, в которых задействованы более чем 2 млн человек.
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