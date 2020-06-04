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СНГ 04.06.2020 17:15

Минск и Москва осенью, возможно, вернутся к вопросам интеграции - белорусский посол

Минск и Москва осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

"Сегодня правительства двух стран выходят на определенные договоренности по урегулированию той ситуации, которая сложилась в наших отношениях в начале текущего года. Это очень хороший сигнал. Решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки вернуться к рассмотрению наработанных документов по интеграции", - сказал Семашко, выступая на экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии" в формате видеоконференции.

"Минск готов в любой момент сесть за стол переговоров при наличии доброй воли наших российских партнеров и друзей. Думаю, что такой момент наступит в сентябре-октябре этого года, когда мы должны вернуться к наработанным документам, в которые вложено много интеллекта, труда и времени", - добавил посол.

При этом Семашко отметил, что "дорожные карты", "естественно, надо несколько подкорректировать по временному фактору". Ранее, напомнил дипломат, предполагалось, что они начнут свое действие с 1 января 2021 года, однако в силу сложившихся причин эти графики переносятся.

"Но я считаю, что не более года. Мы должны ставить задачу, вновь сев за стол переговоров, уже по конкретным дорожным картам, с 1 января 2022 года создать нормативную базу и решить проблемы по этим картам", - добавил посол.

Семашко уточнил, что ранее в результате переговоров стороны полностью согласовали 28 "дорожных карт", еще по одной осталось "пару аспектов, абсолютно решаемых". "И еще одна карта, касающаяся единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой", - сказал Семашко.

Он также обратил внимание на то, что президент Белоруссии неоднократно подчеркивал, что подписание дорожных карт возможно только пакетным принципом. "Однако отсутствие реального движения по энергетической тематике, устранению барьеров и созданию равных условий для субъектов хозяйствования не позволили выйти на подписание подготовленного пакета документов", - отметил Семашко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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