Главы МИД ФРГ и Италии обсудят последствия пандемии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в пятницу встретится в Берлине с итальянским коллегой Луиджи ди Майо, собеседники обсудят пандемию коронавируса, сообщила пресс-служба МИД Германии.
"Главными темами переговоров будут двусторонние вопросы и темы европейского сотрудничества, в том числе в свете подавления последствий пандемии коронавируса, а также другие международные темы", - говорится в сообщении.
По итогам встречи в МИД ФРГ запланирована пресс-конференция, на которую пустят только пять журналистов - тех, которые успеет аккредитоваться раньше всех.
До начала пандемии коронавируса журналистов пускали на пресс-конференции в МИД без каких-либо ограничений.
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