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Дальнее зарубежье 04.06.2020 19:15

Главы МИД ФРГ и Италии обсудят последствия пандемии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в пятницу встретится в Берлине с итальянским коллегой Луиджи ди Майо, собеседники обсудят пандемию коронавируса, сообщила пресс-служба МИД Германии.

"Главными темами переговоров будут двусторонние вопросы и темы европейского сотрудничества, в том числе в свете подавления последствий пандемии коронавируса, а также другие международные темы", - говорится в сообщении.

По итогам встречи в МИД ФРГ запланирована пресс-конференция, на которую пустят только пять журналистов - тех, которые успеет аккредитоваться раньше всех.

До начала пандемии коронавируса журналистов пускали на пресс-конференции в МИД без каких-либо ограничений.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]