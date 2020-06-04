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СНГ 04.06.2020 19:36

Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Белоруссии от рынка РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового состава правительства окончательно решить проблему зависимости республики от одного рынка - российского.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил, как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко на совещании в четверг.

Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

В целом Лукашенко назвал правительство "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". "Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет", - считает он.

Президент также отметил, что в Белоруссии открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. "Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - сказал Лукашенко.

При этом, подчеркнул он, экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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