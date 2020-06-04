Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его конкуренты по президентской кампании собирают подписи за свое выдвижение, организовывая так называемые карусели.

"Поменьше вы смотрите в инстаграмах или каких-то телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди (на пикетах по сбору подписей - ИФ)", - сказал Лукашенко на совещании в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, на фотографиях, сделанных с квадрокоптеров, видна совсем другая картина. "Эти очереди - это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались... Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь", - отметил президент.

Лукашенко также сказал, что "большая карусель" заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке оставляют подписи одни люди. И они же, плюс еще несколько, опять приходят в другой раз. "Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого", - сказал глава государства.

При этом Лукашенко заявил, что в стране не появилось нового протестного движения. "Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. (. . .) И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, 31 мая в белорусской столице, областных и районных центрах в воскресенье прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты.

Так, в Минске наиболее массовые пикеты прошли у Комаровского рынка. Здесь собирали подписи инициативные группы нескольких потенциальных кандидатов в президенты: Валерия Цепкало, Светланы Тихановской, Анны Канопацкой, Виктора Бабарико, Николая Козлова, Андрея Дмитриева.

Пикеты в столице стартовали в полдень и завершились только к вечеру. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи, очереди желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты растянулись на километр.

Аналогично пикеты прошли в областных центрах Белоруссии: Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. Также пикеты прошли в Орше, Лиде, Молодечно, Жлобине, Столбцах, Речице и других городах.

Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты и политических активистов. Так, по данным центра, в различных городах было задержано более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.

Как сообщалось, президентские выборы в республике пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.