Силы правительства Ливии заявили о полном восстановлении контроля над столичным районом страны

Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о том, что что полностью вернули контроль над районом столицы страны Триполи, сообщает в четверг телеканал "Аль-Джазира".
Представитель ПНС сообщил, что правительственные силы полностью освободили пригороды Триполи от бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. В свою очередь, отмечает "Аль-Джазира", комментариев от ЛНА пока не поступало.
Накануне, напоминает телеканал, отряды ПНС также заняли международный аэропорт Триполи, захваченный ЛНА с прошлого года.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.
Около недели назад формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось занять стратегическую авиабазу Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи), которую незадолго до этого покинули силы Хафтара. Вслед за этим они начали готовить наступление на другие позиции ЛНА, в том числе город Тархуну (65 км к юго-востоку от Триполи).
Тем не менее, указывает "Аль-Джазира", ЛНА до сих пор удерживает восточные и южные части Ливии, включая большую часть нефтяных предприятий страны.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
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