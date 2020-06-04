В Немецком союзе туриндустрии не считают, что цены на турпоездки для немцев сильно вырастут

В Немецком союзе туриндустрии не исключают, что цены на турпоездки для немцев сильно вырастут после отмены ограничений на въезд в ряд стран, но полагают, что все-таки этого не будет, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии (DRV) Керстин Хайнен.

"Может быть, но мы исходим из того, что туристические регионы, конечно, будут рады гостям, и мы рассчитываем на стабильные цены. Но вы, конечно, правы - в момент, когда спрос сильно растет на какой-то определённый регион и выкупленные места проданы, то цены могут расти", - сказала Хайнен, отметив, что "цена меняется в зависимости от спроса и предложения".

Ограничения на поездки были вызваны пандемией коронавируса. В среду глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в ту или иную страну на основе развития ситуации на месте.

Главными направлениями летних отпусков для граждан ФРГ в DRV считают Грецию, Италию, Испанию.

"Португалия, Хорватия, это страны, которые уже некоторое время говорят о том, что скоро снова будут открыты для поездок. Они относительно хорошо пережили пандемию коронавируса и хорошо с нею справляются", - указала представитель DRV.

Также важной страной отпуска для немцев является Тунис, но для ФРГ это так называемая "третья страна", не являющаяся членом ЕС, а предупреждения на поездки в "третьи страны" МИД ФРГ пока не отменял.