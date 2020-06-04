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Туризм 04.06.2020 21:47

В Немецком союзе туриндустрии не считают, что цены на турпоездки для немцев сильно вырастут

В Немецком союзе туриндустрии не исключают, что цены на турпоездки для немцев сильно вырастут после отмены ограничений на въезд в ряд стран, но полагают, что все-таки этого не будет, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии (DRV) Керстин Хайнен.

"Может быть, но мы исходим из того, что туристические регионы, конечно, будут рады гостям, и мы рассчитываем на стабильные цены. Но вы, конечно, правы - в момент, когда спрос сильно растет на какой-то определённый регион и выкупленные места проданы, то цены могут расти", - сказала Хайнен, отметив, что "цена меняется в зависимости от спроса и предложения".

Ограничения на поездки были вызваны пандемией коронавируса. В среду глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в ту или иную страну на основе развития ситуации на месте.

Главными направлениями летних отпусков для граждан ФРГ в DRV считают Грецию, Италию, Испанию.

"Португалия, Хорватия, это страны, которые уже некоторое время говорят о том, что скоро снова будут открыты для поездок. Они относительно хорошо пережили пандемию коронавируса и хорошо с нею справляются", - указала представитель DRV.

Также важной страной отпуска для немцев является Тунис, но для ФРГ это так называемая "третья страна", не являющаяся членом ЕС, а предупреждения на поездки в "третьи страны" МИД ФРГ пока не отменял.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРИЗМ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]