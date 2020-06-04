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СНГ 04.06.2020 20:19

ЦИК Белоруссии отказал экс-председателю правления Белгазпромбанка Бабарико в удовлетворении жалобы на Лукашенко

Центризбирком отказался удовлетворить жалобу претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико на действующего главу государства Александра Лукашенко.

"Поступило одно предложение - признать данную жалобу необоснованной и отказать в ее удовлетворении", - сказала глава ЦИК Лидия Ермошина на заседании в четверг в Минске.

Бабарико в понедельник подал в Центризбирком обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании действующим президентом Александром Лукашенко. В своем обращении Бабарико просил ЦИК проверить известные ему факты нарушений в ходе избирательной кампании, в частности, участие администрации учреждений, организаций в сборе подписей для выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты.

На рассмотрении жалобы присутствовали руководители инициативных групп Лукашенко (Михаил Орда) и Бабарико (Эдуард Бабарико).

Как заявил в начале заседания Орда, отвечая на претензии инициативной группы Бабарико в сборе подписей с использованием административного ресурса, - "наша инициативная группа собирает подписи за уважаемого, авторитетного человека в нашем обществе".

По его словам, инициативной группе Лукашенко "не нужен никакой дополнительный ресурс для сбора нужного количества для выдвижения Александра Григорьевича в президенты".

При этом Орда заявил, что факты, представленные в жалобе Бабарико, поступили от анонимных заявителей, а скриншоты переписок можно подделать.

В свою очередь секретарь Центризбиркома Елена Дмухайло рассказала, что ЦИК "как смог, своими силами" проверил факты принуждения подписываться за Лукашенко. По ее словам, они обзвонили всех руководителей организаций, указанных в жалобе, и те все опровергли.

Она также заявила, что Бабарико сможет опровергнуть слова Лукашенко о финансировании из-за рубежа, когда станет кандидатом.

За отклонение жалобы Бабарико на Лукашенко ЦИК проголосовал единогласно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]