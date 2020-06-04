ЦИК Белоруссии отказал экс-председателю правления Белгазпромбанка Бабарико в удовлетворении жалобы на Лукашенко

Центризбирком отказался удовлетворить жалобу претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико на действующего главу государства Александра Лукашенко.
"Поступило одно предложение - признать данную жалобу необоснованной и отказать в ее удовлетворении", - сказала глава ЦИК Лидия Ермошина на заседании в четверг в Минске.
Бабарико в понедельник подал в Центризбирком обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании действующим президентом Александром Лукашенко. В своем обращении Бабарико просил ЦИК проверить известные ему факты нарушений в ходе избирательной кампании, в частности, участие администрации учреждений, организаций в сборе подписей для выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты.
На рассмотрении жалобы присутствовали руководители инициативных групп Лукашенко (Михаил Орда) и Бабарико (Эдуард Бабарико).
Как заявил в начале заседания Орда, отвечая на претензии инициативной группы Бабарико в сборе подписей с использованием административного ресурса, - "наша инициативная группа собирает подписи за уважаемого, авторитетного человека в нашем обществе".
По его словам, инициативной группе Лукашенко "не нужен никакой дополнительный ресурс для сбора нужного количества для выдвижения Александра Григорьевича в президенты".
При этом Орда заявил, что факты, представленные в жалобе Бабарико, поступили от анонимных заявителей, а скриншоты переписок можно подделать.
В свою очередь секретарь Центризбиркома Елена Дмухайло рассказала, что ЦИК "как смог, своими силами" проверил факты принуждения подписываться за Лукашенко. По ее словам, они обзвонили всех руководителей организаций, указанных в жалобе, и те все опровергли.
Она также заявила, что Бабарико сможет опровергнуть слова Лукашенко о финансировании из-за рубежа, когда станет кандидатом.
За отклонение жалобы Бабарико на Лукашенко ЦИК проголосовал единогласно.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.
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