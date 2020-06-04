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Финансы 04.06.2020 16:21

BKR Ishik Consulting проведет аудит структуры Минэкологии

ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн" определилась с аудитором финансовой отчетности за 2019 год, сообщили в обществе.

Аудитором объявлена компания BKR Ishik Consulting, с которой заключен договор на сумму 15,05 тыс. манатов.

ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн" создано 13 июня 2008 года и входит в структуру министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, СТРУКТУРА, АУДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]