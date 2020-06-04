BKR Ishik Consulting проведет аудит структуры Минэкологии

ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн" определилась с аудитором финансовой отчетности за 2019 год, сообщили в обществе.

Аудитором объявлена компания BKR Ishik Consulting, с которой заключен договор на сумму 15,05 тыс. манатов.

ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн" создано 13 июня 2008 года и входит в структуру министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

А.Мамедов