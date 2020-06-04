Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank

Международный гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров стал лицом новой депозитной кампании AccessBank. Он представляет депозитную кампанию банка под лозунгом «Победа с первого хода»: https://www.youtube.com/watch?v=YeZWTiLLa0g

С 1 июня AccessBank запустил новую депозитную кампанию. В рамках кампании физические лица, открывшие срочный депозитный счет в манатах, имеют возможность заработать до 11% годовых. Данный процент включает бонус до 1% от суммы вклада. Предоставляемый бонусный процент, полученный в день открытия депозита, может быть использован в качестве личных средств. Кроме того, в зависимости от суммы, вкладчикам предоставляется банковская карта, с которой возможно зарабатывать до 5% годовых с положительным остатком.

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Следует отметить, что AccessBank является первой местной организацией, лицом которой выступает Шахрияр Мамедъяров. Он первый и единственный в мире шахматист, завоевавший титул двукратного чемпиона мира среди шахматистов в возрасте до 20 лет. Шахрияр Мамедъяров, известный в мире как «Шах»,- первый и единственный в тюркском и мусульманском мире шахматист, набравший 2800 пунктов рейтинга Эло.

Являясь лидером в микрофинансировании в Азербайджане, AccessBank предоставляет услуги малому и среднему бизнесу с 2002 года. Акционерами банка являются международные организации и учреждения, такие как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный банк, Международная Финансовая Корпорация. Банк имеет 28 филиалов, 15 в Баку и 13 в регионах. Д ля получения информации об услугах банка вы можете позвонить в контакт-центр 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты банка в социальных сетях.