В Азербайджане число безналичных расчетов за март-апрель увеличилось на 71%, объем операций – на 39%

Центральный банк Азербайджана отмечает рост в марте-апреле 2020 года числа безналичных расчетов в стране.

«Число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в марте-апреле текущего составило 17,5 млн, что на 71% больше показателя аналогичного периода прошлого года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

Вместе с этим объем безналичных платежей за отчетный период увеличился на 39% - до 977,3 млн манатов.

Х.Насирзаде