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Финансы 04.06.2020 16:52

В Азербайджане число безналичных расчетов за март-апрель увеличилось на 71%, объем операций – на 39%

Центральный банк Азербайджана отмечает рост в марте-апреле 2020 года числа безналичных расчетов в стране.

«Число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в марте-апреле текущего составило 17,5 млн, что на 71% больше показателя аналогичного периода прошлого года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

Вместе с этим объем безналичных платежей за отчетный период увеличился на 39% - до 977,3 млн манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕРАЦИИ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]