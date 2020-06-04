В Азербайджане число безналичных расчетов за март-апрель увеличилось на 71%, объем операций – на 39%

Центральный банк Азербайджана отмечает рост в марте-апреле 2020 года числа безналичных расчетов в стране.
«Число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в марте-апреле текущего составило 17,5 млн, что на 71% больше показателя аналогичного периода прошлого года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
Вместе с этим объем безналичных платежей за отчетный период увеличился на 39% - до 977,3 млн манатов.
Х.Насирзаде
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