ЛУКОЙЛ по-прежнему ориентируется на долгосрочный ориентир цены в $50/барр., ожидает ее через 1,5-2 года - CFO

"ЛУКОЙЛ" не видит фундаментальных причин для смены ценового ориентира в $50/баррель (заложен в долгосрочную стратегию компании - ИФ), ожидает, что цена выйдет на этот уровень через 1,5-2 года, заявил CFO компании Александр Матыцын в ходе телеконференции.