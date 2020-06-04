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ТЭК 04.06.2020 17:12

ЛУКОЙЛ по-прежнему ориентируется на долгосрочный ориентир цены в $50/барр., ожидает ее через 1,5-2 года - CFO

"ЛУКОЙЛ" не видит фундаментальных причин для смены ценового ориентира в $50/баррель (заложен в долгосрочную стратегию компании - ИФ), ожидает, что цена выйдет на этот уровень через 1,5-2 года, заявил CFO компании Александр Матыцын в ходе телеконференции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ЦЕНА, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]