Центр управлениями заповедниками ГТА Азербайджана отобрал страховщика по ДМС

Страховая компания Xalq Sigorta окажет услуги Центру управлениями заповедниками Государственного туристического агентства (ГТА) по добровольному медицинскому страхованию сотрудников.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, между сторонами подписан контракт на сумму 8,766 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2018 года подписал указ о создании публичного юридического лица Центр управления заповедниками Государственного туристического агентства (ГТА).
Целью создания Центра является управление государственными заповедниками, находящимися в ведении ГТА и являющимися редкими образцами культурно-исторического наследия.
СК "Xalq Sigorta" действует на страховом рынке Азербайджана с апреля 2006 года и входит в число 15 ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Акционерами компании являются несколько физических лиц.
А.Мамедов
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