Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 262 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.
«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 262 человек, два человека - 1960 и 1963 годов рождения с положительными результатами анализа на COVID-19 скончались. В то же время 72 человека вылечились и отпущены домой», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в четверг.
По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6522 человек, 3737 – вылечились, 78 – скончались.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2707 человек, из них 64 человека находятся в тяжелом состоянии, 75 человек – в состоянии средней тяжести, остальные – в стабильном", - добавил он.
По словам Байрамлы, до сих пор в Азербайджане проведено 322574 тестов на коронвирус.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Президент Алиев обвинил Совет Европы в азербайджанофобии
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Аэропорты Азербайджана не возобновят регулярные пассажирские рейсы до конца июня - AZAL
ЛУКОЙЛ видит рост продаж топлива на АЗС в мае на 26% по сравнению с апрелем - 80% от уровня годичной давности
Укртранснафта в январе-апреле снизила транзит нефти в Европу и Белоруссию на 1,3%
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Агджабединском районе
Президент Азербайджана посещает Агдамский район
Президент Алиев распорядился выделить около 1,5 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Тертерского района
Минск и Москва осенью, возможно, вернутся к вопросам интеграции - белорусский посол
150 тыс. моряков по всему миру застряли на кораблях из-за карантинных мер
Анкара сама решает вопрос об использовании полученных С-400 - посол РФ
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
В Азербайджане подвели итоги Республиканской Олимпиады по русскому языку – 2020
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог