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Здравоохранение 04.06.2020 17:16

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 262 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 262 человек, два человека - 1960 и 1963 годов рождения с положительными результатами анализа на COVID-19 скончались. В то же время 72 человека вылечились и отпущены домой», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в четверг.

По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6522 человек, 3737 – вылечились, 78 – скончались.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2707 человек, из них 64 человека находятся в тяжелом состоянии, 75 человек – в состоянии средней тяжести, остальные – в стабильном", - добавил он.

По словам Байрамлы, до сих пор в Азербайджане проведено 322574 тестов на коронвирус.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]