Норвегия, Австралия и Китай объявили о взносах более $1 млрд во Всемирный альянс по вакцинам и иммунизации

Норвегия, Австралия и Китай в четверг в ходе Глобального саммита по вакцинации объявили о предоставлении финансовой помощи Всемирному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI).
"Я рада объявить о вкладе Норвегии размером $1млрд, в том числе $400 млн Международному механизму финансирования иммунизации на стратегический период 2021-2025 гг.. Более того, направленные GAVI ранее $5,6 млн будут использованы в качестве стартового капитала для предварительного рыночного обязательства", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в ходе Всемирного саммита по вакцинации.
"Инвестиция в вакцину - одна из лучших инвестиций в общественное здравоохранение, которую мы можем сделать", - добавила премьер.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в свою очередь пообещал продолжить выделение средств GAVI, причем больше, чем раньше.
"Я рад сообщить о том, что Австралия продолжит придерживаться обязательств Австралии перед GAVI. Наши нынешние обязательства - 300 млн австралийских долларов ($207,2 млн), что на 20% больше, чем раньше", - сказал она во время Всемирного онлайн-саммита по вакцинации.
При этом он указал на плодотворность сотрудничества с GAVI, напомнив, что благодаря его усилиям 760 млн детям во всем мире были сделаны прививки. Благодаря этому различные страны смогли получить выгоду в размере более $150 млрд, добавил премьер.
О взносах в альянс также сообщил премьер Государственного совета КНР Ли Кецян.
"Я рад сообщить, что для решения проблем, связанных с COVID-19, китайское правительство сделает вклад размером $20 млн в альянс GAVI на период 2021-2025 гг.", - заявил Ли Кецян.
Он добавил, что "Китай хорошо сотрудничает с GAVI".
"Альянс помог финансировать программу в Китае, включающую расширение вакцинации и международное применение вакцин", - добавил премьер Государственного совета КНР.
Всемирный саммит по вакцинации проходит 4 июня в ознаменование 20-летия со дня основания GAVI. Он организован Великобританией с целью собрать $7,4 млрд для альянса на период 2021-2025.
Как сообщается на сайте альянса, целью сбора средств является увеличение доступности вакцинации к 2025 году для 300 млн детей.
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