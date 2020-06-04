Еврокомиссия выделит 300 млн евро для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг об обязательстве выделить 300 млн евро для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период 2021-2025 гг., сообщается в коммюнике ЕК.
"Вакцины будут спасать жизни только тогда, когда все, кто в них нуждается, смогут иметь к ним доступ, в частности, в наиболее уязвимых в мире сообществах и регионах. Вот почему деятельность альянса по вакцинам GAVI так важна. Она дает развивающимся странам средства усилить их системы здравоохранения и программы иммунизации, чтобы мир стал более безопасным", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я рада, что Европейская комиссия может поддержать GAVI в этом важном усилии. Это поможет нам преодолеть нынешнюю пандемию и избежать следующей", - добавила глава ЕК.
По расчетам Еврокомиссии, такой взнос позволит провакцинировать около 300 млн детей во всем мире и профинансировать создание резервов вакцины для защиты людей от инфекционных заболеваний.
Как считают в Брюсселе, Всемирный саммит по вакцинации, организованный GAVI 4 июня, "знаменует важный этап в усилении систем здравоохранения и возможностей иммунизации наиболее уязвимых стран планеты", а также "содействует приоритетным образом реализации целей глобальной инициативы Coronavirus Global Response".
Всемирный саммит по вакцинации созван 4 июня в ознаменование 20-летия со дня основания GAVI. Он организован Великобританией с целью собрать $7,4 млрд для альянса на период 2021-2025 гг.
GAVI - это партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных государствах. Альянс был создан в 2000 году на фоне ухудшения работы по вакцинации в беднейших странах.
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