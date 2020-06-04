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Туризм 04.06.2020 20:44

Отели Израиля начали работу по новым санитарным стандартам "Фиолетовый знак"

Власти Израиля разработали специальный стандарт "Фиолетовый знак", подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период пандемии коронавирвуса, в настоящее время по нему работают уже 30% отелей страны, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в департаменте министерства туризма Израиля в России и странах СНГ.

"Израиль продолжает постепенно снимать ограничения и выходить из режима карантина. Для посетителей открылись музеи, парки, рестораны, начался пляжный сезон. С 3 мая всем циммерам - коттеджам для отдыха, а также отелям, соответствующим стандарту эксплуатации "Фиолетовый знак", разрешено принимать израильских туристов. К настоящему моменту открыто уже до 30% отелей по всей стране", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, санитарные правила "Фиолетовый знак" разрабатывались в соответствии с руководящими принципами министерства здравоохранения Израиля. Они затронули почти весь перечень работы гостиниц: подготовку к открытию, уборку помещений, регламент работы в период пандемии, взаимодействие штатных сотрудников и поставщиков товаров и услуг и прочее.

"Все сотрудники отеля обязаны соблюдать правила социального дистанцирования между собой и гостями, насколько это возможно, соблюдать правила личной гигиены, а также носить маски и перчатки", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в департаменте, при входе в отель у всех посетителей, а также у персонала будет измеряться температура тела, их будут спрашивать о симптомах или контактах с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Любому посетителю при входе также будет предоставлен комплект с перчатками и маской для лица, если средств защиты нет.

На всех стойках регистрации должны быть установлены прозрачные перегородки из органического стекла, чтобы ограничить контакт между персоналом стойки регистрации и гостями. Кроме того, отели обязаны сделать разметки на полу на расстоянии двух метров друг от друга для тех, кто ждет своей очереди. В номерах необходимо проводить помимо уборки, дополнительную дезинфекцию с растворами, содержащими не менее 70% спирта, а также обрабатывать специальными средствами электровыключатели, дверные ручки и др.

В соответствии с одобренными кабинетом министров рекомендациями Минздрава Израиля, в стране с 27 мая возобновили работу бары, кафе и рестораны, открылись спортзалы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах. С 14 июня в Израиле, как ожидается, возобновят работу культурные учреждения.

Предполагается, что железнодорожное сообщение в Израиле будет запущено с 8 июня, однако власти пока не приняли решения по поводу возобновления международного авиасообщения.

По данным Роспотребнадзора на 4 июня, в Израиле зарегистрировано около 17,4 тыс. зараженных коронавирусом, 291 человек скончался.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГОСТИНИЦЫ, СТАНДАРТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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