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Дальнее зарубежье 04.06.2020 19:47

Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами

Министерство транспорта Турции в четверг сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений, пишет газета "Дейли сабах".

С 10 июня Турция рассчитывает начать полеты, в том числе в Бахрейн, Болгарию и Катар, и в обратном направлении.

Еще в 17 стран, в том числе в Германию, Австрию и Сингапур, рейсы будут осуществляться с 15 июня.

С Казахстаном и Киргизией авиасообщение возобновится с 20 июня наряду с рейсами в Албанию, Финляндию, Эстонию, Ирландию, Латвию и другие страны. Полеты в Бельгию планируют начать 25 июня.

Еще с 15 странами Турция достигла предварительного соглашения о возобновлении в будущем авиарейсов, среди них - ОАЭ, Италия, Белоруссия и Италия.

Между тем, министр транспорта страны Адиль Караисмаилоглу отметил, что ведутся переговоры с еще более чем 90 странами о возобновлении полетов, как только ограничения из-за коронавируса позволят это сделать.

По прибытии международных рейсов в Турцию пассажиров будут проверять и в случае выявления симптомов коронавируса отправлять в больницы.

С понедельника Турция возобновила внутренне авиасообщение.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]