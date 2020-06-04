Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами

Министерство транспорта Турции в четверг сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений, пишет газета "Дейли сабах".
С 10 июня Турция рассчитывает начать полеты, в том числе в Бахрейн, Болгарию и Катар, и в обратном направлении.
Еще в 17 стран, в том числе в Германию, Австрию и Сингапур, рейсы будут осуществляться с 15 июня.
С Казахстаном и Киргизией авиасообщение возобновится с 20 июня наряду с рейсами в Албанию, Финляндию, Эстонию, Ирландию, Латвию и другие страны. Полеты в Бельгию планируют начать 25 июня.
Еще с 15 странами Турция достигла предварительного соглашения о возобновлении в будущем авиарейсов, среди них - ОАЭ, Италия, Белоруссия и Италия.
Между тем, министр транспорта страны Адиль Караисмаилоглу отметил, что ведутся переговоры с еще более чем 90 странами о возобновлении полетов, как только ограничения из-за коронавируса позволят это сделать.
По прибытии международных рейсов в Турцию пассажиров будут проверять и в случае выявления симптомов коронавируса отправлять в больницы.
С понедельника Турция возобновила внутренне авиасообщение.
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