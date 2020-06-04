Бразилия в апреле снизила добычу нефти на 0,5% по сравнению с мартом и увеличила почти на 14% год к году

Объем добычи углеводородов в Бразилии в апреле составил 3,738 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщило Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, ANP).
В марте Бразилия добывала 3,739 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Добыча нефти в апреле составила 2,958 млн б/с, что на 0,5% ниже по сравнению с мартом текущего года и на 13,6% больше по сравнению с апрелем 2019 года.
Добыча газа в апреле по сравнению с мартом выросла на 9,9%, до 124 млн куб м/сутки. По сравнению с апрелем 2019 года рост составил 8%.
На месторождения, эксплуатируемые государственной бразильской компанией Petrobras, пришлось почти 95% от общего объема добычи нефти и газа в Бразилии, отмечается в сообщении ANP.
Ранее сообщалось, что Petrobras в апреле вернулась к добыче нефти в 2,26 млн б/с в ответ на более высокий спрос. Ранее компания сообщала о планах снизить в апреле добычу до 2,07 млн б/с из-за резкого сокращения спроса на нефть в мире.
Государства ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагалось, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.
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