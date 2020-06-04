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ТЭК 04.06.2020 20:10

Бразилия в апреле снизила добычу нефти на 0,5% по сравнению с мартом и увеличила почти на 14% год к году

Объем добычи углеводородов в Бразилии в апреле составил 3,738 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщило Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, ANP).

В марте Бразилия добывала 3,739 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Добыча нефти в апреле составила 2,958 млн б/с, что на 0,5% ниже по сравнению с мартом текущего года и на 13,6% больше по сравнению с апрелем 2019 года.

Добыча газа в апреле по сравнению с мартом выросла на 9,9%, до 124 млн куб м/сутки. По сравнению с апрелем 2019 года рост составил 8%.

На месторождения, эксплуатируемые государственной бразильской компанией Petrobras, пришлось почти 95% от общего объема добычи нефти и газа в Бразилии, отмечается в сообщении ANP.

Ранее сообщалось, что Petrobras в апреле вернулась к добыче нефти в 2,26 млн б/с в ответ на более высокий спрос. Ранее компания сообщала о планах снизить в апреле добычу до 2,07 млн б/с из-за резкого сокращения спроса на нефть в мире.

Государства ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагалось, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, АПРЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]