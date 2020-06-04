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Дальнее зарубежье 04.06.2020 21:26

НАТО будет наращивать усилия в борьбе с терроризмом - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в четверг перед министрами иностранных дел стран-участниц Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Мы достигли огромного прогресса. ИГИЛ потеряло контроль над территориями, которые оно когда-то занимало. Но угроза терроризма остается", - сказал генеральный секретарь, выступая по видеосвязи на телеконференции, проходившей под сопредседательством Италии и США.

"Именно поэтому НАТО продолжает поддерживать международную борьбу с терроризмом и готова и дальше наращивать свои усилия", - добавил Столтенберг.

Он напомнил, что в феврале министры обороны НАТО приняли решение об усилении учебной миссии альянса в Ираке и договорились изучить, что еще НАТО может сделать в ближневосточном регионе в более широком подходе.

"COVID-19 и ситуация с безопасностью (в Ираке для персонала альянса - ИФ) повлияли на нашу деятельность, и миссия НАТО по обучению и консультированию была частично приостановлена. Но сейчас мы перестраиваем наши потенциал и деятельность", - объяснил генсек НАТО.

Он сообщил, что в дальнейшем цель альянса остается прежней: создание "самодостаточных сил безопасности Ирака, способных предотвратить возвращение ИГИЛ, стабилизировать страну и бороться с терроризмом".

Столтенберг подчеркнул важность "продвижения вперед в тесной координации и консультациях с Глобальной коалицией и правительством Ирака".

В коммюнике пресс-службы НАТО отмечается, что в видеоконференции приняли участие более 35 министров иностранных дел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]