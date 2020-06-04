НАТО будет наращивать усилия в борьбе с терроризмом - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в четверг перед министрами иностранных дел стран-участниц Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.
"Мы достигли огромного прогресса. ИГИЛ потеряло контроль над территориями, которые оно когда-то занимало. Но угроза терроризма остается", - сказал генеральный секретарь, выступая по видеосвязи на телеконференции, проходившей под сопредседательством Италии и США.
"Именно поэтому НАТО продолжает поддерживать международную борьбу с терроризмом и готова и дальше наращивать свои усилия", - добавил Столтенберг.
Он напомнил, что в феврале министры обороны НАТО приняли решение об усилении учебной миссии альянса в Ираке и договорились изучить, что еще НАТО может сделать в ближневосточном регионе в более широком подходе.
"COVID-19 и ситуация с безопасностью (в Ираке для персонала альянса - ИФ) повлияли на нашу деятельность, и миссия НАТО по обучению и консультированию была частично приостановлена. Но сейчас мы перестраиваем наши потенциал и деятельность", - объяснил генсек НАТО.
Он сообщил, что в дальнейшем цель альянса остается прежней: создание "самодостаточных сил безопасности Ирака, способных предотвратить возвращение ИГИЛ, стабилизировать страну и бороться с терроризмом".
Столтенберг подчеркнул важность "продвижения вперед в тесной координации и консультациях с Глобальной коалицией и правительством Ирака".
В коммюнике пресс-службы НАТО отмечается, что в видеоконференции приняли участие более 35 министров иностранных дел.
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