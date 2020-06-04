Заседание министерского комитета ОПЕК+ перенесено на 18 июня, министерская встреча под вопросом

Заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ - с 8 на 18 июня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Между тем, министры до сих пор не определили дату проведения министерских встреч ОПЕК и ОПЕК+. Изначально они планировалась на 9-10 июня, ОПЕК предложила провести их 4-5 июня, чтобы иметь понимание, какие объемы и цены нефти предлагать на рынок в июле.

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, сделка может развалиться, заявил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По его словам, сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы в следующем месяце.

"Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится", - сказал он. "Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Он не уточнил, о каких странах конкретно идет речь, но ранее другой источник сообщал "Интерфаксу", что из-за Ирака и Нигерии ОПЕК исполнил свои обязательства лишь на 75%.