Сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2".

"Сенаторы Тед Круз и Джин Шахин, входящие в комитет по международным делам сената, совместно с сенаторами Джономи Барассо, Томом Коттоном и Роном Джоносоном сегодня внесли на рассмотрение сената законопроект. В нем уточняются и расширяются введенные раннее санкции,... нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Круза.

"Обе партии и обе палаты конгресса согласны с тем, что проект России "Северный поток 2" представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности, и потому нужно воспрепятствовать его реализации", - отметил Круз.

Он в заявлении подчёркивает, что принятых ранее ограничительных мер недостаточно, потому что российское руководство "продолжает попытки обойти эти санкции".

"Поэтому этот новый законопроект раз и навсегда разъяснит, что все, кто так или иначе задействован в прокладке газопровода, столкнутся с мощными и немедленными американскими санкциями", - добавил сенатор.

Сенатор-демократ Шахин, в свою очередь, заявила, что новые санкции важны, чтобы "Россия не смогла распространить свое пагубное влияние на Европу. "Северный поток 2" угрожает Украине, европейской энергетической независимости и дает России рычаг для давления на наших союзников".

"Конгресс должен в очередной раз принять решительные меры и остановить реализацию газопровода", - подытожила Шахин.

Сенатор Баррассо назвал проект газопровода опасным, сочтя его "российской ловушкой".

Законопроект предполагает, как сообщалось ранее, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Круз ранее на этой неделе пояснил, что цель его законопроекта, - вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".