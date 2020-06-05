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Дальнее зарубежье 05.06.2020 16:15

Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией - МИД

С полудня пятницы Чехия открывает границы для беспрепятственного перемещения с Австрией и Венгрией, проинформировал в твиттере глава чешского МИД Томаш Петричек.

"С 12:00 сегодняшнего дня поездки в Австрию и Венгрию - без проверок и ограничений, то есть как прежде. Переговоры с Германией продолжаются. Чехи могут вернуться без теста (на коронавирус), но с германской стороны продолжают действовать нынешние условия", - написал Петричек.

Ранее Чехия сняла ограничения на сообщение со Словакией. Из соседних с Чехией стран особый режим в связи с пандемией COVID-19 пока продолжает поддерживать только Польша.

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Тэги: ЧЕХИЯ, СОСЕДИ, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]