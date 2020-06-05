Туристы из Германии искупались в Гранд-канале в Венеции в первый день после открытия границ

Двое туристов из Германии в первый же день после открытия Италией границ искупались в Гранд-канале в Венеции, чем вызвали серьезное недовольство местных жителей, полиция задержала нарушителей, сообщает газета Euro Weekly News.
"Двое немецких туристов приехали с семьями в Венецию и решили искупаться в Гранд-канале в первый же день открытия итальянской границы с другими странами Евросоюза. Пока их семья наблюдала с берега, мужчины искупались рядом с мостом Риальто. Между тем, на мосту собралась группа местных жителей, осуждавшая поведение туристов. Они вызвали полицию", - пишет издание.
Как отмечает газета, венецианцы говорили иностранным гостям, что купание в каналах города запрещено, но туристы в ответ лишь огрызнулись. Прибывший на место военный патруль задержал нарушителей, им грозит штраф.
"Жизнь в Венеции была тихой и спокойной в условиях закрытых границ во время пандемии коронавируса. Многие жители надеялись, что после снятия карантина туризм изменится, и гости будут вести себя сдержаннее. Однако борьба с неуправляемыми путешественниками для Венеции не закончена", - пишет Euro Weekly News.
Несмотря на то, что экономика города отчаянно нуждается в иностранных гостях, венецианцы призывают власти не возвращаться к неуправляемому овертуризму, от которого Венеция страдала до эпидемии.
Италия 3 июня открыла границы для туристов из европейских стран, международные авиаперелеты возобновлены в аэропортах Рима, Милана и Неаполя. Иностранным туристам больше не нужно проходить двухнедельный карантин. Также разрешено беспрепятственное перемещение по территории Италии. Пляжи и отели открыты, однако там необходимо соблюдать строгие нормы санитарной безопасности (социальное дистанцирование, ношение масок и т.д.).
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