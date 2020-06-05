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Дальнее зарубежье 05.06.2020 16:01

Берлин против экстерриториальных санкций США по "Северному потоку 2"

Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" после заявлений из США не изменилась, экстерриториальных санкций Берлин не приемлет, заявила официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Как вы знаете, мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока 2", в том числе и в США. Мы не комментируем это. Наша основополагающая позиция по поводу экстерриториальных санкций тоже ясна - мы их отвергаем", - сказала представитель министерства в пятницу.

Накануне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]