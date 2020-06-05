В Париже опровергают данные о том, что лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо скрылся в посольстве Франции в Каракасе

МИД Франции в пятницу опроверг информацию о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо находится на территории французского посольства в Каракасе.

"Хуана Гуайдо на территории французского посольства в Каракасе нет, мы повторяли это неоднократно венесуэльским властям", - прокомментировала ситуацию представитель МИД в Париже Аньес фон дер Мюль.

Ранее уверенность в том, что Гуайдо находится на территории посольства Франции в Каракасе, выразил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы не можем войти на территорию резиденции или посольства какой-либо страны, в этом случае Испании или Франции, и привести их к правосудию силой. Это невозможно", - сказал Арреаса в эфире венесуэльского радио, отвечая на вопрос о местонахождении двух ключевых оппозиционных фигур Венесуэлы - Хуана Гуайдо в посольстве Франции и Леопольдо Лопеса - в резиденции посла Испании.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро несколько дней назад высказал предположение о том, что Гуайдо скрывается на территории одной из дипломатических миссий в Каракасе.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Турция.

В Венесуэле против Гуайдо инициирован уголовный процесс.