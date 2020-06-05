Газопровод "Брест-Варшава" остановится на две недели на профилактику.

Польский газотранспортный оператор Gaz System сообщил, что с утра 8 июня до утра 22 июня не будут доступны газотранспортные мощности на точке входа "Высокое" из-за профилактических работ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

По газопроводу "Брест-Варшава" в 2019 году было поставлено 3 млрд куб. м газа, с начала 2020 года - 1,12 млрд кубов.