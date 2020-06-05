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Дальнее зарубежье 05.06.2020 17:04

Газопровод Брест-Варшава остановится на две недели на профилактику

Газопровод "Брест-Варшава" остановится на две недели на профилактику.

Польский газотранспортный оператор Gaz System сообщил, что с утра 8 июня до утра 22 июня не будут доступны газотранспортные мощности на точке входа "Высокое" из-за профилактических работ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

По газопроводу "Брест-Варшава" в 2019 году было поставлено 3 млрд куб. м газа, с начала 2020 года - 1,12 млрд кубов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, ГАЗОПРОВОД, ПРОФИЛАКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]