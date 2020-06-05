Сменился глава Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу своими указами сменил руководителя Службы внешней разведки страны.

"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе Зеленского от 5 июня, обнародованном на сайте президента.

Другим своим указом президент назначил "Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины".