Меркель подтверждает Сарраджу поддержку урегулированию в Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем ситуацию в Ливии, сообщил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Стороны обсудили политическую и военную ситуацию в ливийском конфликте", - сообщил Зайберт.

По его словам, канцлер приветствовала готовность участников ливийского конфликта к возобновлению переговоров о прекращении огня под эгидой ООН.

"Она подчеркнула потребность в параллельном возобновлении политического переговорного процесса. Германия по-прежнему готова к поддержке", - указал представитель правительства ФРГ.