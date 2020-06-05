Меркель подтверждает Сарраджу поддержку урегулированию в Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем ситуацию в Ливии, сообщил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Стороны обсудили политическую и военную ситуацию в ливийском конфликте", - сообщил Зайберт.
По его словам, канцлер приветствовала готовность участников ливийского конфликта к возобновлению переговоров о прекращении огня под эгидой ООН.
"Она подчеркнула потребность в параллельном возобновлении политического переговорного процесса. Германия по-прежнему готова к поддержке", - указал представитель правительства ФРГ.
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