Глава американских Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск призвал "разделить" Amazon.com Inc., после того как крупнейший в мире онлайн-ритейлер отказался размещать на своей платформе книгу Алекса Беренсона о коронавирусе.
"Пора разделить Amazon. Монополии - это плохо!" - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию Беренсона.
Он также обратился к главе Amazon.com Джеффу Безосу, назвав действия компании "безумием".
В пресс-службе ритейлера заявили, что книга была удалена по ошибке, пишет Dow Jones. В компании не стали комментировать заявление Маска.
Позже Беренсон написал в Twitter, что его книга вновь была размещена на Amazon.com.
Илон Маск не впервые вступает в конфликт с основателем Amazon.com. Глава SpaceX, которая на прошлой неделе провела первый коммерческий запуск пилотируемого корабля в космос, ранее критиковал проект Безоса Blue Origin.
Основатель Amazon.com, в свою очередь, в прошлом году скептически высказался о давней идее Маска совершить полет на Марс, заявив, что сначала нужно попробовать год пожить "на вершине Эвереста и посмотреть, понравится ли тебе, поскольку это рай по сравнению с Марсом".
Последним поводом для соперничества между Маском и Безосом стала возможная покупка Amazon.com разработчика технологий беспилотного вождения Zoox Inc. Ранее онлайн-ритейлер инвестировал в стартап по производству электромобилей Rivian Automative и специализирующуюся на беспилотных автомобилях Aurora Innovation Inc., одним из основателей которой является бывший топ-менеджер Tesla Стерлинг Андерсон.
Доминирующее положение Amazon.com вызывает сопротивление и в политических кругах в США, отмечает Dow Jones. Бывшие претенденты на выдвижение от демократической партии на президентских выборах в этом году Элизабет Уоррен и Берни Сандерс предлагали разделить компанию из-за ее положения в сфере онлайн-торговли.
В апреле сенатор-республиканец Джош Хоули призвал министерство юстиции начать антимонопольное расследование против Amazon.com после сообщения The Wall Street Journal, согласно которому компания использует данные о сторонних продавцах, использующих ее платформу, для разработки своих продуктов.
Президент США Дональд Трамп также критиковал Amazon.com и главу компании Безоса, в частности, за то, что бизнесмен владеет газетой Washington Post. В прошлом году Amazon.com решил опротестовать выбор Microsoft Corp.в качестве подрядчика по 10-летнему контракту объемом $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США, указывая, в частности, на то, что он был сделан под давлением президента.
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