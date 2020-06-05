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Дальнее зарубежье 05.06.2020 17:56

Нидерланды с 15 июня открывают границы для 12 стран ЕС

Власти Нидерландов приняли решение открыть границы с 15 июня для граждан 12 стран Евросоюза с наименьшим числом зараженных COVID-19, сообщает газета Dutch News в пятницу.

"Нидерланды открывают свои границы для граждан ряда европейских стран с 15 июня. Пока власти выбрали 12 стран ЕС с наименьшим числом зараженных коронавирусом, однако до 5 июля список пополнится еще 16 странами", - пишет издание.

Как отмечает газета, на первом этапе Нидерланды откроют границы для Бельгии, Болгарии, Германии, Эстонии, Италии, Хорватии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Португалии, Словении и Чехии. Впоследствии к ним могут присоединиться Франция, Исландия, Лихтенштейн, Австрия, Испания, Швейцария, Кипр, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Греция и Словакия.

"Что касается Дании, Швеции и Великобритании, то граждане этих стран не смогут посетить Нидерланды в ближайшее время. Власти отложили принятие решения на неопределенный срок, открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации в этих государствах" - пишет Dutch News.

Как сообщает издание, туристы, которые будут посещать Нидерланды с 15 июня, должны обязательно соблюдать все меры санитарной безопасности. Кроме того, им необходимо забронировать отель или хостел заранее: без подтвержденной брони их могут не пропустить на границе.

Совет по туризму в Нидерландах (NBTC) ожидает, что количество иностранных туристов в странах в этом году сократится на 60% по сравнению с прошлым годом. "Несмотря на открытие границ, туротрасль сильно пострадала от кризиса. Поэтому, наряду с мерами поддержки турбизнеса, мы разрабатываем план по восстановлению туризма", - цитирует газета председателя NBTC Йоса Вранкена.

Он добавил, что около 40% иностранных туристов приезжают в Нидерланды из Германии и Бельгии.

Власти Нидерландов с 19 марта закрыли границы страны для всех стран, кроме членов ЕС. Посетить страну можно было только при острой необходимости, с дипломатической миссией, а также будучи представителем жизненно важных профессий, например, работником в сфере здравоохранения или транспорта.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]