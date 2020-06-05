Отмена ограничений на перемещения внутри Шенгенской зоны завершится к 1 июля, полагают в Еврокомиссии

Страны Шенгенской зоны, скорее всего, отменят ограничения на перемещения между ее членами не позднее самого конца июня, заявила в пятницу член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон.
"Есть большая поддержка среди многих стран-членов (зоны - ИФ), многих министров, что снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", - сказала она на пресс-конференции в видеоформате в ответ на соответствующий вопрос.
В то же время она отметила, что некоторые страны-участники Шенгенской зоны заявили о неготовности принять подобные решения прямо сейчас. При этом, по ее мнению, ограничения должны быть в итоге сняты "в последних числах июня", хотя решение о пограничном режиме принимают страны в индивидуальном порядке.
Она уточнила, что в ЕС продолжат следить за развитием событий прежде, чем принять окончательное решение об отмене ограничений на перемещения.
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