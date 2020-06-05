Первый блок БелАЭС будет введен в строй на днях - Лукашенко

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в самое ближайшее время, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Первый блок будет введен буквально днями", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в пятницу.

Президента цитирует госагентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что в Венгрии тоже строится АЭС, как и в Белоруссии. "У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Скажу больше: наши строители ее построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России. Поэтому у нас есть опыт. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить такие станции за рубежом, прежде всего в Египте", - подчеркнул он.

В этой связи Лукашенко заявил, что, если Венгрии будет нужна консультация и помощь в этом вопросе, белорусская сторона готова ее оказать. "Думаю, у вас своих хватает, притом классных строителей. Вы сами справитесь. А вот по нюансам строительства подобной станции, думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой", - добавил президент.

В мае Минэнерго Белоруссии подтвердило планы по физпуску первого блока БелАЭС в июле.

"Первая часть этапа физического пуска начинается с загрузки ядерного топлива. (. . .) Предполагается, что этот этап может быть достигнут в июле", - заявил тогда заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Как сообщалось, в конце апреля БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз ядерного топлива для первого реактора. Ядерное топливо для первого энергоблока уже поступило на площадку станции.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").