Путин просит разобраться в причинах ЧП в Норильске бескомпромиссно и тщательно

Президент РФ Владимир Путин поручил взять под особый контроль ситуацию с ЧП под Норильском и разобраться в ней бескомпромиссно.

"То, что произошло в Норильске, это чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе арктической зоны нанесен серьезный урон. Не случайно и Генпрокуратура подключилась, и следственные органы, Следственный комитет", - сказал Путин на встрече с экологами и зоозащитниками, приуроченной ко Дню эколога.

Президент добавил: "Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, МЧС само по себе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно".

Глава государства подчеркнул, что должен быть объективно оценен и ущерб.

Президент отметил, что услышал заявление главы совладельца "Норникеля"Владимира Потанина о том, что компания потратит на ликвидацию столько средств, сколько потребуется. "Собственники и так обязаны оперативно и полностью ликвидировать загрязнение почвы и воды, но, надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как предложено сегодня руководителем компании", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды должны быть выполнены под контролем специалистов Росприроднадзора.