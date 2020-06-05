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ТЭК 05.06.2020 16:08

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие во встрече ОПЕК+ 6 июня

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании министров ОПЕК+ 6 июня, которая пройдет в формате видеоконференции.

«Министр энергетики Азербайджана примет участие во встрече 6 июня, которая начнется в 18:00 по бакинскому времени», - сообщает пресс-служба Минэнерго.

На встрече будут обсуждены текущие тенденции на глобальном нефтяном рынке, перспективы развития, продление обязательств по сокращению добычи нефти.

«Кроме этого, будет рассмотрен вопрос продления обязательства странами ОПЕК+ по снижению добычи нефти на 9,7 млн б/с после июня», - подчеркивает Минэнерго.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, ВСТРЕЧА, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]