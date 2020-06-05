Глава Минэнерго Азербайджана примет участие во встрече ОПЕК+ 6 июня

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании министров ОПЕК+ 6 июня, которая пройдет в формате видеоконференции.

«Министр энергетики Азербайджана примет участие во встрече 6 июня, которая начнется в 18:00 по бакинскому времени», - сообщает пресс-служба Минэнерго.

На встрече будут обсуждены текущие тенденции на глобальном нефтяном рынке, перспективы развития, продление обязательств по сокращению добычи нефти.

«Кроме этого, будет рассмотрен вопрос продления обязательства странами ОПЕК+ по снижению добычи нефти на 9,7 млн б/с после июня», - подчеркивает Минэнерго.

Н.Аббасова